Определили страны, в которых больше всего свирепствует Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 1971
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 909
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1647
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4266
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 10926
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1044
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3582
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 819
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5643
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2880
Фото
Все фото
12
3
33
6
16
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
В Польше остановили &quot;скорую&quot;, набитую нелегалами
В Польше остановили "скорую", набитую нелегалами
&quot;Зеленые человечки&quot; атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
В Тбилиси задержали активистов оппозиции. Одному стало плохо
В Тбилиси задержали активистов оппозиции. Одному стало плохо
Россия и ее союзники проводят военные учения
Россия и ее союзники проводят военные учения
Видео
Все видео
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
Мигранты разбили лагерь у польской границы
Мигранты разбили лагерь у польской границы
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 1395
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1728
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9315
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1044
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 855
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
четверг, 11 ноября 2021 08:12

Определили страны, в которых больше всего свирепствует Covid-19

  Комментировать

По состоянию на утро 11 ноября в мире зафиксировали более 252 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных за все время пандемии обнаружили в США (47 млн), Индии (34 млн) и Бразилии (21 млн).

В течение суток 9 ноября диагностировали более 536 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Это самый высокий показатель с 17 сентября.

По суточному приросту болезни в Европе лидируют Германия, Британия и Россия. В США зафиксировали более 94 тыс. новых инфицированных за сутки, в Германии - более 45 тыс., а в Великобритании - более 39 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия с более 38 тыс. новых инфицирований и Турция с более 27 тыс.

Автор: worldometers.info
  Украина находится на шестом месте в мире и на четвертом в Европе
Украина находится на шестом месте в мире и на четвертом в Европе

По количеству новых больных Украина находится на шестом месте в мире и на четвертом в Европе.

В мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 228 млн человек. С начала пандемии подтвердили более 5 млн смертей от Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль проведет первые в мире Covid-учения

Министерство здравоохранения разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от Covid-19. Запрос на испытание в Украине подали Китай и Германия.

По состоянию на 10 ноября почти 52 тыс. коек в больницах Украины заняты больными на коронавирус. В реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% Covid-больных – вакцинированные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили страны, в которых больше всего свирепствует Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 18774
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 11988
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 10926
Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач &quot;Изоляции&quot;
Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач "Изоляции" 1 Просмотров: 10350
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 7128
Мир
Литва стягивает к границе дополнительные силы
Литва стягивает к границе дополнительные силы
Польша обвинила Лукашенко в государственном терроризме
Польша обвинила Лукашенко в государственном терроризме Просмотров: 81
Россия возобновила чартеры в Египет после шестилетнего перерыва
Россия возобновила чартеры в Египет после шестилетнего перерыва Просмотров: 207
Израиль проведет первые в мире Covid-учения
Израиль проведет первые в мире Covid-учения Просмотров: 99
Запрещал прививаться: 16-летняя выиграла суд у отца-антивакцинатора
Запрещал прививаться: 16-летняя выиграла суд у отца-антивакцинатора Просмотров: 198
Больше всего комментируют
16
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
4
Ярош обратился к добровольцам
1
Зеленского посадили за руль поезда
Голосов: 1736
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть