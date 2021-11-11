Определили страны, в которых больше всего свирепствует Covid-19

По состоянию на утро 11 ноября в мире зафиксировали более 252 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных за все время пандемии обнаружили в США (47 млн), Индии (34 млн) и Бразилии (21 млн).

В течение суток 9 ноября диагностировали более 536 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Это самый высокий показатель с 17 сентября.

По суточному приросту болезни в Европе лидируют Германия, Британия и Россия. В США зафиксировали более 94 тыс. новых инфицированных за сутки, в Германии - более 45 тыс., а в Великобритании - более 39 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия с более 38 тыс. новых инфицирований и Турция с более 27 тыс.

Автор: worldometers.info Украина находится на шестом месте в мире и на четвертом в Европе

По количеству новых больных Украина находится на шестом месте в мире и на четвертом в Европе.

В мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 228 млн человек. С начала пандемии подтвердили более 5 млн смертей от Covid-19.

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Министерство здравоохранения разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от Covid-19. Запрос на испытание в Украине подали Китай и Германия. По состоянию на 10 ноября почти 52 тыс. коек в больницах Украины заняты больными на коронавирус. В реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% Covid-больных – вакцинированные.