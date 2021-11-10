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среда, 10 ноября 2021 13:47

Показатели занятости Covid-коек в Украине шокируют

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Показатели занятости Covid-коек в Украине шокируют
Из более 76 тыс. коек выделенных для больных коронавирусом, заняты почти 52 тыс. коек. Фото: Минздрав Украины

По состоянию на 10 ноября почти 52 тыс. коек в больницах Украины заняты больными коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 ноября.

"В общей сложности выделено 76 тыс. коек. Правительство продолжает увеличивать это количество и снабжать больницы дополнительным кислородом", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что в реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% Covid-больных – невакцинированы.

"Поэтому еще раз призываю: позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и сделайте прививки. Это спасает жизнь", - подчеркнул глава Кабмина.

За прошлые сутки, 9 ноября, выявили 23 283 новых случая коронавируса в Украине. Из них детей – 1539, медработников – 529. Умерли 816 больных, выздоровели 16 277 человек.

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Дата
10
ноября

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