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среда, 10 ноября 2021 11:46

"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео

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&quot;Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем&quot; - крик души врача из Ривне сняли на видео
Главный врач больницы Ровно помогает выносить тела умерших от коронавируса из-за нехватки персонала. Фото: Минздрав Украины

Главный врач Ривненской городской больницы Евгений Кучерук эмоционально призвал украинцев вакцинироваться. Медик рассказал, что в его больнице от коронавируса умирают именно не вакцинированные.

Обращение врача опубликовал мэр Ривне Александр Третьяк в Facebook.

"Ни один вакцинированный больной не умер. Я очень всех прошу, коллеги, обратите внимание на это. Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем, оставим больницу", - заявил Кучерук.

Он объяснил, что когда в больнице 340 больных коронавирусом, нужно по меньшей мере 600 человек персонала для их обслуживания. Медики работают на грани своих возможностей.

"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки. Люди должны помочь медикам и вакцинироваться. Потому что это единственное спасение для всех нас", - подчеркнул Кучерук.

Мэр напомнил, что своевременно начатое лечение болезни спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни.

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"Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии - это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас достаточно кислорода", - написал Третьяк.

Добавил, что ситуация в городе сверхкритическая. Уже не хватает санитаров, чтобы выносить тела умерших от коронавируса. По словам мэра, главный врач вынужден помогать вывозить умерших.

За прошлые сутки, 9 ноября, выявили 23 283 новых случая коронавируса. Из них детей – 1539, медработников – 529. Умерли 816 больных, выздоровели 16 277 человек. В Ривненской области добавилось 1037 случаев недуга.

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