В Украине проведут испытания двух видов лекарств от Covid-19

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от Covid-19.
Запрос на испытания подали Китай и Германия, сообщает пресс-служба МОЗ.
В Украине испытают:
китайский препарат "Проксалутамид". Испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с Covid-19. Спонсором испытаний выступили США.
немецкий препарат "COR-101". Это будет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.
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По состоянию на 10 ноября почти 52 тыс. коек в больницах Украины заняты больными коронавирусом. В реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% Covid-больных – невакцинированые.
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