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суббота, 29 августа 2020 15:43

Определили самое старое супругов в мире

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Определили самое старое супругов в мире
Муж и жена из Еквадора. Фото: EPA/UPG

Эквадорские супруги Хулио Мора и Вальдрамина Кинтерос стали старейшим в мире.

Жене 104 года, мужу 110. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Guardian.

Супруги прожили 79 лет вместе. Они тайно поженились еще в 1941 году, поскольку их родители не одобряли союз.

У пары четверо детей, 11 внуков, 21 правнук и один праправнук.

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До выхода на пенсию оба работали учителями. Дочь Сесилия рассказала, что ее родители активные и просвещенные. Но их беспокоит пандемия коронавируса.

Регулярные занятия спортом способны обеспечить человеку долголетие. Чтобы получить желаемый эффект, тренироваться следует по 30-60 минут ежедневно. Альтернативой при этом могут выступать садовые работы или уборка дома.

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