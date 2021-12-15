Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 2124
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 693
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
2 Просмотров: 603
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4401
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1638
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 738
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1809
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 10107
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4302
Фото
Все фото
6
3
6
5
4
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Видео
Все видео
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская
Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская
Просмотров: 1062
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3546
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6201
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1503
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4599
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 414
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 10:20

Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

  Комментировать

В мире по состоянию на утро 15 декабря в целом зафиксировали более 271,7 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицирований обнаружили в США, Франции и Великобритании.

За сутки 13 декабря диагностировали более 608 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по приросту болезни находится на 17-м месте в мире.

В США зафиксировали более 108 тыс. новых больных за сутки, во Франции – почти 63 тыс., а в Великобритании – более 59 тыс. Далее в рейтинге идут Германия и РФ.

Автор: Worldometers
  По распространению вируса лидируют США и Франция
По распространению вируса лидируют США и Франция

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция и Британия, где во вторник заявили о самом высоком показателе заражений с начала января. Премьер страны Борис Джонсон объявил о новой волне пандемии на фоне распространения штамма Omicron.

С начала пандемии подтвердили более 5,3 млн летальных случаев болезни. По суточной смертности от Covid-19 в Европе лидируют РФ и Германия. Больше всего смертей за сутки от коронавируса в мире зафиксировали в США – 1598.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В двух областях Украины изменились карантинные ограничения

За последние сутки в Украине обнаружили 8109 новых больных коронавирусом. Из них детей – 707, медработников – 182. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 578 557 человек. Умерли 91 958 пациентов, из них 356 – за последние сутки. Выздоровели 3 259 316 человек, за последние сутки – 26 307.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Главу первого украинского суда выбирали по возрасту

Самое читаемое
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 11745
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
9
 11 Просмотров: 10080
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 9369
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 6894
Назвали имя 16-летнего водителя, снесшего людей на переходе в Луцке
Назвали имя 16-летнего водителя, снесшего людей на переходе в Луцке Просмотров: 6507
Мир
Польша изменила для украинцев правила въезда в страну
Польша изменила для украинцев правила въезда в страну Просмотров: 783
Белый дом раскрыл темы переговоров помощницы Блинкена с руководством РФ
Белый дом раскрыл темы переговоров помощницы Блинкена с руководством РФ Просмотров: 504
Гимнастки, которых насиловал врач сборной, получат самую большую в мире компенсацию
Гимнастки, которых насиловал врач сборной, получат самую большую в мире компенсацию Просмотров: 1080
75% россиян поддерживают войну с Украиной - опрос
75% россиян поддерживают войну с Украиной - опрос Просмотров: 2808
В Берлине продают съедобные билеты с конопляным маслом
В Берлине продают съедобные билеты с конопляным маслом Просмотров: 90
Больше всего комментируют
11
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
7
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
4
"Ковидную тысячу" можно будет потратить на лекарства - но не всем
4
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
Голосов: 246
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть