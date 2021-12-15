Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

В мире по состоянию на утро 15 декабря в целом зафиксировали более 271,7 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицирований обнаружили в США, Франции и Великобритании.

За сутки 13 декабря диагностировали более 608 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по приросту болезни находится на 17-м месте в мире.

В США зафиксировали более 108 тыс. новых больных за сутки, во Франции – почти 63 тыс., а в Великобритании – более 59 тыс. Далее в рейтинге идут Германия и РФ.

Автор: Worldometers По распространению вируса лидируют США и Франция

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция и Британия, где во вторник заявили о самом высоком показателе заражений с начала января. Премьер страны Борис Джонсон объявил о новой волне пандемии на фоне распространения штамма Omicron.

С начала пандемии подтвердили более 5,3 млн летальных случаев болезни. По суточной смертности от Covid-19 в Европе лидируют РФ и Германия. Больше всего смертей за сутки от коронавируса в мире зафиксировали в США – 1598.

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За последние сутки в Украине обнаружили 8109 новых больных коронавирусом. Из них детей – 707, медработников – 182. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 578 557 человек. Умерли 91 958 пациентов, из них 356 – за последние сутки. Выздоровели 3 259 316 человек, за последние сутки – 26 307.