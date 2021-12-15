Свыше 8 тыс. Covid-случаев и 356 смертей: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине обнаружили 8109 новых больных коронавирусом. Из них детей – 707, медработников – 182.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 578 557 человек. Умерли 91 958 пациентов, из них 356 – за последние сутки. Выздоровели 3 259 316 человек, за последние сутки – 26 307, сообщает Минздрав.
Лаборатории вчера сделали 79 090 тестов на Covid-19. Всего в Украине провели более 16,3 млн ПЦР-тестов.
За сутки вакцинировали 142 921 человека. Более 12,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса. С начала вакцинальной кампании привили 14 221 538 человек. Всего сделали 26 861 757 прививок.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1247;
Винницкая область – 353;
Волынская область – 402;
Днепропетровская область – 267;
Донецкая область – 425;
Житомирская область – 133;
Закарпатская область – 315;
Запорожская область – 456;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 387;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 154;
Львовская область – 273;
Николаевская область – 328;
Одесская область – 364;
Полтавская область – 568;
Ровенская область – 297;
Сумская область – 191;
Тернопольская область – 171;
Харьковская область – 346;
Херсонская область – 155;
Хмельницкая область – 360;
Черкасская область – 394;
Черновицкая область – 104;
Черниговская область – 121.
15 декабря две области Украины покинули красную зону карантинных ограничений. К желтому уровню эпидопасности вернулись Винницкая и Хмельницкая области.
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