Свыше 8 тыс. Covid-случаев и 356 смертей: какие регионы "лидируют"

Всего в Украине провели более 16,3 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 8109 новых больных коронавирусом. Из них детей – 707, медработников – 182.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 578 557 человек. Умерли 91 958 пациентов, из них 356 – за последние сутки. Выздоровели 3 259 316 человек, за последние сутки – 26 307, сообщает Минздрав.

Лаборатории вчера сделали 79 090 тестов на Covid-19. Всего в Украине провели более 16,3 млн ПЦР-тестов.

За сутки вакцинировали 142 921 человека. Более 12,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса. С начала вакцинальной кампании привили 14 221 538 человек. Всего сделали 26 861 757 прививок.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

15 декабря две области Украины покинули красную зону карантинных ограничений. К желтому уровню эпидопасности вернулись Винницкая и Хмельницкая области.