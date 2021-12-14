В Минздраве объяснили, как получить дополнительную Covid-прививку

Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины. Фото: pixabay.com

Украинцы с иммунодефицитом смогут получить бустерную дозу Covid-вакцины независимо от того, каким препаратом их прививали раньше.

Сделать третью прививку можно через 28-90 дней после второй, заявил 14 декабря главный государственный санврач Игорь Кузин на брифинге.

"Так иммунная система указанных категорий граждан будет более защищена от коронавируса. Чтобы получить дополнительную прививку, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу", - сказал он.

Врач должен выдать направление произвольной формы на введение дополнительной прививки. Сделать ее можно будет в ближайшем пункте вакцинации.

В то же время действие Covid-сертификата после третьей дозы не продолжат. Документ будет действовать 365 дней с момента получения второго укола.

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Третью прививку смогут получить иммунокомпроментированные лица:

- пациенты с ВИЧ/СПИД;

- больные раком;

- пациенты с трансплантированными органами;

- кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты;

- у кого есть наследственные заболевания, влияющие на иммунную систему.

Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины Рfizer и Moderna.

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса. Сыворотка, взятая у пациентов через месяц после прививки бустерной дозой, способна нейтрализовать Omicron на уровне, наблюдаемом после двух доз. Речь идет о противодействии спаечному белку "дикого" типа коронавируса.