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четверг, 09 декабря 2021 16:59

В ВОЗ определили, кому стоит получить бустерную Covid-прививку

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В ВОЗ определили, кому стоит получить бустерную Covid-прививку
Среди инактивированных вакцин в Украине используют китайский препарат CoronaVac. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям с ослабленным иммунитетом и привитым инактивированными вакцинами не медлить со введением третьей бустерной дозы Covid-препаратов.

Вакцины обеспечивают надежную защиту от Сovid-осложнений в течение как минимум шести месяцев, заявил глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ Алехандро Кравиото, пишет Reuters.

"В настоящее время мы продолжаем поддерживать необходимость справедливого распределения вакцин и использования третьей дозы только для тех, у кого проблемы со здоровьем, или людей, которые получили инактивированную вакцину", - сказал он.

В то же время некоторые данные показывают, что иммунитет к осложнениям от коронавируса быстрее снижается среди пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Среди инактивированных вакцин в Украине используют китайский препарат CoronaVac.

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Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса. Сыворотка, взятая у пациентов через месяц после прививки бустерной дозой, способна нейтрализовать Omicron на уровне, наблюдаемом после двух доз. Речь идет о противодействии спаечному белку "дикого" типа коронавируса.

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Дата
09
декабря

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