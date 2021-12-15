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среда, 15 декабря 2021 08:05

В двух областях Украины изменились карантинные ограничения

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15 декабря две области Украины покинули красную зону карантинных ограничений.

К желтому уровню эпидопасности вернулись Винницкая и Хмельницкая области, заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне строгих карантинных ограничений. Одесская и Закарпатская области находятся на оранжевом уровне", - говорится в сообщении.

В желтой зоне теперь находятся Киев и еще 14 областей.

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Автор: Минздрав
  Ограничение желтой зоны
Ограничение желтой зоны

14 декабря в желтую зону карантина перешла Донецкая область. В Волынской области также стабилизируется ситуация с коронавирусом по ряду эпидпоказателей.

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Дата
15
декабря

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