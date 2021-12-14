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вторник, 14 декабря 2021 09:50

Еще одна область "пожелтела": обновили зоны карантина

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14 декабря в желтую зону карантина перешла Донецкая область. Теперь там находятся Киев и еще 12 областей.

На красном уровне эпидопасности остаются 10 регионов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне строгих карантинных ограничений. Одесская и Закарпатская области находятся на оранжевом уровне", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав
  В Украине обновили карантинные зоны: Донецкая область "пожелтела"
В Украине обновили карантинные зоны: Донецкая область "пожелтела"

К желтому уровню эпидопасности отнесли столицу, Донецке, Днепропетровске, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области.

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В ближайшее время выйти из красной зоны карантина могут также Винницкая и Хмельницкая области. Там не превышен коэффициент выявления случаев коронавируса. В Волынской области тоже стабилизируется ситуация с коронавирусом по ряду эпидпоказателей.

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Дата
14
декабря

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