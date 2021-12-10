Еще одна область в ближайшее время может выйти из красной зоны

Коэффициент выявления новых случаев Covid-инфицирования составляет 29%. Фото: pixabay.com

В Волынской области стабилизируется ситуация с коронавирусом по ряду эпидпоказателей.

В ближайшее время регион выйдет из красной зоны карантинных ограничений, заявила 10 декабря заместитель генерального директора Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Лариса Дудковская во время брифинга.

"В целом ситуация стабилизируется. Надеемся, что наша область, вместе с другими, будет переведена в другую зону в ближайшее время. В то же время уровень заболеваемости на коронавирус сейчас вдвое превышает средний по Украине показатель и составляет 602 на 100 тыс. населения. Превышен также и коэффициент выявления новых случаев Covid-инфицирования. Он составляет 29% при норме 20%", - сказала она.

Все остальные эпидпоказатели: уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом - стабилизировались и находятся ниже нормативных уровней.

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В ближайшее время выйти из красной зоны карантина могут также Винницкая и Хмельницкая области. Там не превышен коэффициент обнаружения случаев коронавируса.