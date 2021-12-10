Несколько областей оказались в шаге от выхода из красной зоны

Две области могут покинуть красную зону. Фото: pixabay.com

В ближайшее время выйти из красной зоны карантина могут Винницкая и Хмельницкая области.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет "РБК-Украина".

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев - сколько из протестированных образцов положительные, являются подтвержденными случаями заболеваемости Covid-19", - сказал Ганиченко.

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Объяснил, что именно в Винницкой и Хмельницкой областях не превышен коэффициент обнаружения случаев коронавируса.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов с красного уровня эпиднебезопасности. И уже на этой неделе (интервью записано 8 декабря. – Gazeta.ua) мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение дограничных уровней по госпитализации", - отметил Ганиченко.

С полуночи 7 декабря отменили красный уровень эпидемической опасности в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.