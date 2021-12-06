Киев и восемь областей выходят из красной зоны

Красный уровень эпидопасности отменяют с начала следующих суток. Фото: @kyivcity.gov.ua

7 декабря отменяют красный уровень эпидемической опасности в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.

Об этом в понедельник заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, сообщает Gazeta.ua.

Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Красный уровень отменяют с начала следующих суток.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, напоминают в правительстве.

Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки от Covid-19 и имеет Covid-сертификат или справку.

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Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку.

В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 ч., или альтернативный документ - сертификат о выздоровлении.

Таким образом, общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

В Украине впервые за два месяца обнаружили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19. В Киеве хотя бы одной дозой вакцинировали почти 66,9% взрослого населения, в Полтавской области - 50,8%, Днепропетровской - 48,9%. За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская и Сумская области. Столица находилась в красной зоне карантина с 1 ноября.