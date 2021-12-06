Определили регионы-лидеры Украины по количеству Covid-вакцинированных

Области-лидеры по вакцинации от Covid-19: Киевская, Полтавская, Днепровская. К ним добавились еще Сумская и Черкасская. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине 38% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса. 44,2% получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря.

"В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40 процентов взрослых по крайней мере одной дозой. Шесть регионов, в которых полный курс вакцинации закончили уже более 40 процентов жителей", - сказал он.

В Киеве хотя бы одной дозой вакцинировали почти 66,9%, в Киевской области – 55%, Полтавской – 50,8%, Днепропетровской – 48,9%. За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская и Сумская области.

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Военные ВСУ демонстрируют самые высокие проценты охвата Covid-вакцинацией. По состоянию на данный момент вакцинировался почти весь личный состав. В общей сложности почти 92% военных вакцинированы двумя дозами вакцины, 98% – одной, сказал министр.

Добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Спад заболеваемости наблюдается четвертую неделю подряд. Недельный прирост выявленных Covid-случаев уменьшился на 15%, госпитализаций – на 13%.

Несмотря на положительную динамику, Ляшко подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась.

"От имени всех медиков Украины прошу всех, кто еще не вакцинировался - сделать это как можно скорее. Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни", - сказал он.

За сутки 5 декабря в Украине было зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. Такое относительно небольшое количество инфицированных зафиксировали впервые за два месяца. Выздоровели 9082 пациента, умерли - 239.