Определили регионы-лидеры Украины по количеству Covid-вакцинированных

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 621
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 5976
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1404
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1161
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4113
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1152
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1494
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1449
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 972
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
3
9
21
6
9
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Видео
Все видео
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5436
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1116
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2538
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3726
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 882
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 12:17

Определили регионы-лидеры Украины по количеству Covid-вакцинированных

  Комментировать
Определили регионы-лидеры Украины по количеству Covid-вакцинированных
Области-лидеры по вакцинации от Covid-19: Киевская, Полтавская, Днепровская. К ним добавились еще Сумская и Черкасская. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине 38% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса. 44,2% получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря.

"В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40 процентов взрослых по крайней мере одной дозой. Шесть регионов, в которых полный курс вакцинации закончили уже более 40 процентов жителей", - сказал он.

В Киеве хотя бы одной дозой вакцинировали почти 66,9%, в Киевской области – 55%, Полтавской – 50,8%, Днепропетровской – 48,9%. За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская и Сумская области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине существенно увеличилось количество Covid-вакцинированных: обнадеживающая статистика

Военные ВСУ демонстрируют самые высокие проценты охвата Covid-вакцинацией. По состоянию на данный момент вакцинировался почти весь личный состав. В общей сложности почти 92% военных вакцинированы двумя дозами вакцины, 98% – одной, сказал министр.

Добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Спад заболеваемости наблюдается четвертую неделю подряд. Недельный прирост выявленных Covid-случаев уменьшился на 15%, госпитализаций – на 13%.

Несмотря на положительную динамику, Ляшко подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась.

"От имени всех медиков Украины прошу всех, кто еще не вакцинировался - сделать это как можно скорее. Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни", - сказал он.

За сутки 5 декабря в Украине было зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. Такое относительно небольшое количество инфицированных зафиксировали впервые за два месяца. Выздоровели 9082 пациента, умерли - 239.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили регионы-лидеры Украины по количеству Covid-вакцинированных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 50211
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 11466
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 11160
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 9153
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8199
Здоровье
В Украине существенно увеличилось Covid-вакцинированных: обнадеживающая статистика
В Украине существенно увеличилось Covid-вакцинированных: обнадеживающая статистика Просмотров: 333
Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса
Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса Просмотров: 162
В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19
В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19 Просмотров: 522
Украина снова в лидерах в Европе и мире по суточной смертности от Covid-19
Украина снова в лидерах в Европе и мире по суточной смертности от Covid-19 Просмотров: 1107
Коронавирус Omicron может быть менее опасным, чем Delta - эксперты США
Коронавирус Omicron может быть менее опасным, чем Delta - эксперты США Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
Голосов: 3033
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть