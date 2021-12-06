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понедельник, 06 декабря 2021 10:36

В Украине существенно увеличилось Covid-вакцинированных: обнадеживающая статистика

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В Украине существенно увеличилось Covid-вакцинированных: обнадеживающая статистика
Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни сейчас, и в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

С 29 ноября по 5 декабря в Украине сделали почти 1,3 млн прививок от Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Почти 1,3 млн прививок против Covid-19 сделали за прошлую неделю в Украине", - говорится в сообщении.

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За прошлые сутки 5 декабря еще 70 797 человек вакцинировали от Covid-19: первую дозу получил 27 161 человек, вторую дозу – 43 636 граждан.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали 25 559 141 прививку, вакцинировали 13 753 066 человек.

Первую дозу вакцины получили 13 753 064 человека, полностью иммунизированы двумя дозами – 11 806 077 людей.

За сутки 5 декабря в Украине было зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. Такое относительно небольшое количество инфицированных обнаружили впервые за два месяца. Выздоровели 9082 пациента, умерли - 239.

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Дата
06
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