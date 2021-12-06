В Украине существенно увеличилось Covid-вакцинированных: обнадеживающая статистика

С 29 ноября по 5 декабря в Украине сделали почти 1,3 млн прививок от Covid-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Почти 1,3 млн прививок против Covid-19 сделали за прошлую неделю в Украине", - говорится в сообщении.
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За прошлые сутки 5 декабря еще 70 797 человек вакцинировали от Covid-19: первую дозу получил 27 161 человек, вторую дозу – 43 636 граждан.
С начала вакцинальной кампании в Украине сделали 25 559 141 прививку, вакцинировали 13 753 066 человек.
Первую дозу вакцины получили 13 753 064 человека, полностью иммунизированы двумя дозами – 11 806 077 людей.
За сутки 5 декабря в Украине было зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. Такое относительно небольшое количество инфицированных обнаружили впервые за два месяца. Выздоровели 9082 пациента, умерли - 239.
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