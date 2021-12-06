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понедельник, 06 декабря 2021 08:29

В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19

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В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 3,5 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52.

В больницы попали 1660 человек. Выздоровели 9082 пациентов, умерли - 239, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (704), Донецкой (290), Житомирской (296), Черкасской (278), Запорожской (221) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 704;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 212;
Днепропетровская область – 133;
Донецкая область – 290;
Житомирская область – 296;
Закарпатская область – 60;
Запорожская область – 221;
Ивано-Франковская область – 81;
Киевская область – 202;
Кировоградская область – 117;
Луганская область – 9;
Львовская область – 214;
Николаевская область – 203;
Одесская область – 178;
Полтавская область – 218;
Ровенская область – 96;
Сумская область – 99;
Тернопольская область – 123;
Харьковская область – 214;
Херсонская область – 20;
Хмельницкая область – 80;
Черкасская область – 278;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область – 125.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 501 955 человек, выздоровели – 3 059 741, умерли – 88 519.

4 декабря в мире диагностировали более 424 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в Британии, Франции и Германии.

Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251).

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Дата
06
декабря

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