В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52.

В больницы попали 1660 человек. Выздоровели 9082 пациентов, умерли - 239, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (704), Донецкой (290), Житомирской (296), Черкасской (278), Запорожской (221) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 501 955 человек, выздоровели – 3 059 741, умерли – 88 519.

4 декабря в мире диагностировали более 424 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в Британии, Франции и Германии.

Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251).