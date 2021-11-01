Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж

Фото: Лилия МЫЦКО

В Киеве прошел первый день по новым карантинным правилам. В пассажирский транспорт, ТРЦ и заведения общепита пускали при наличии сертификатов о вакцинации и негативных тестов на коронавирус.

Документы в метрополитене проверяют сотрудники полиции избирательно. При отсутствии теста или сертификата просят покинуть подземку.

"Не штрафуем никого. Мы ведь тоже люди. Если пассажир адекватно себя ведет и следует указаниям, то просто просим выйти. Если будут спорить, то будем уже штрафовать. Сегодня мало у кого нет сертификатов. Все охотно показывают. У кого нет - разворачиваются и уходят. Драку никто не начинает", - рассказал старший сержант полиции Олег Охремчук.

По словам правоохранителей, в метро сегодня на 60% меньше пассажиров. Ходят не только в вагонах, но и проверяют на входе.

В наземном транспорте водители не спрашивают сертификатов. Однако полиция может наведаться, предупреждают. Некоторые автобусы еще не проверяли.

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На фуд-кортах кассиры спрашивают о наличии паспорта вакцинации. Только тогда принимают заказ. McDonald's продает еду на вынос, а за столиками сидеть запрещают.

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"Мы не можем у всех проверить, потому что это будет очень долго, очереди будут стоять. Да и человек с документом может заказать на пятерых друзей без сертификата", - говорит администратор заведения.

Однако посетители все равно идут с заказом за столики, но подальше от заведения. Правоохранителей здесь нет, а некоторые покупатели ходят без маски.

Вход в местный кинотеатр был закрыт. Работники проверяют у каждого гостя документы. К недовольству людей готовы, однако правила будут выполнять все равно.

В красной зоне адаптивного карантина находятся 15 областей Украины – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская область. В оранжевой – восемь регионов, и два все еще находятся в желтой.