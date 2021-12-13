Зафиксировали первую смерть от нового Covid-штамма Omicron

В ВОЗ до сих пор не оценили риски от штамма Omicron. Фото: Reuters

В Великобритании зафиксировали смерть от осложнений нового Covid-штамма Omicron.

Это первый подтвержденный летальный случай от данной мутации в мире, сообщает Sky News.

"Omicron приводит к госпитализации и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер", - заявил в понедельник премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита в один из центров вакцинации в Лондоне.

В правительстве страны считают, что из-за своей "сверхзаразной" природы штамм может распространяться "в геометрической прогрессии". По прогнозам ученых, Omicron станет доминантным в Великобритании уже зимой. Количество госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, ударив по Национальной службе здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не оценила риски от штамма Omicron. До сих пор смертей от него не фиксировали.

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Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается проще, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.