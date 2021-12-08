Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron

 
Ексклюзивы
1/5
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 792
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 216
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 261
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 423
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1845
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1953
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1251
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 981
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2259
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2844
Фото
Все фото
4
5
5
8
4
Куклу Barbie впервые отправили в космос
Куклу Barbie впервые отправили в космос
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции &quot;Вернадский&quot;
Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции "Вернадский"
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Видео
Все видео
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3231
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5679
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1242
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3897
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
06 декабря 2021
Просмотров: 792
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 13:10

Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron

  Комментировать

Университет Гонконга опубликовал первое изображение штамма коронавируса Omicron, сделанное с помощью электронного микроскопа.

Снимок 8 декабря обнародовали на сайте университета.

"На первом снимке (слева) показана клетка Vero E6 почки обезьяны после заражения новым Сovid-штаммом. Он демонстрирует повреждение клетки с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы", - говорится в сообщении.

Автор: hku.hk
  На левой части изображения - повреждение клеток с набухшими везикулами
На левой части изображения - повреждение клеток с набухшими везикулами

На втором снимке (справа) - увеличенная инфицированная клетка Vero E6. На нем видно скопление вирусных частиц с шипами в форме короны.

Штамм коронавируса обнаружили в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ охарактеризовали смертоносность Covid-штамма Omicron

Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 42842
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13923
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9828
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 7875
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 7002
Наука
В США создали камеру размером с крупинку соли: ее способности поражают
В США создали камеру размером с крупинку соли: ее способности поражают Просмотров: 711
Ученые выяснили происхождение мутации Covid-штамма Omicron
Ученые выяснили происхождение мутации Covid-штамма Omicron Просмотров: 2133
Украинцы смогут увидеть зрелищный звездопад
Украинцы смогут увидеть зрелищный звездопад Просмотров: 297
Солнце могло стать источником воды на Земле - ученые
Солнце могло стать источником воды на Земле - ученые Просмотров: 315
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
9
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
6
Зеленский приехал на "передок" к воинам
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Медведчук, который кололся российской вакциной, подцепил Covid
Голосов: 3166
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть