Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron

Университет Гонконга опубликовал первое изображение штамма коронавируса Omicron, сделанное с помощью электронного микроскопа.

Снимок 8 декабря обнародовали на сайте университета.

"На первом снимке (слева) показана клетка Vero E6 почки обезьяны после заражения новым Сovid-штаммом. Он демонстрирует повреждение клетки с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы", - говорится в сообщении.

Автор: hku.hk На левой части изображения - повреждение клеток с набухшими везикулами

На втором снимке (справа) - увеличенная инфицированная клетка Vero E6. На нем видно скопление вирусных частиц с шипами в форме короны.

Штамм коронавируса обнаружили в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.

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Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.