Оправдали экс-министра, которого обвинили в домогательствах

В Британии оправдали экс-министра, которого обвинили в изнасиловании. Фото: Reuters

Британская полиция завершила расследование по делу против действующего депутата парламента от консерваторов и бывшего министра, которого обвинили в домогательствах и изнасиловании.

Его имя так и не было обнародовано. Об этом сообщает BBC.

Депутата арестовали 1 августа, а затем отпустили под залог.

"51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, инциденты произошли между июлем 2019-января 2020 года в Вестминстере, Ламбете и Хэкни (районы Лондона). Жалобу на него якобы подала бывшая сотрудница парламента, молодая женщина.

В полиции заявили, что дело не прошла проверку доказательствами, добавив, что жалобщику уже сообщено об этом решении.

После объявления обвинений консервативная партия столкнулась с призывами исключить этого депутата из партии, однако отказались делать это до завершения следствия. В то же время, с момента объявления подозрения подозреваемый не участвовал в работе парламента.

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