Оппозиция Беларуси заявила о создании новой политической силы

В Беларуси создалась новая политическая партия. Фото: Укринформ

Штаб оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико сообщил о создании партии "Вместе".

Кроме Бабарико о намерениях организационно оформить борьбу против режима объявила также руководитель штаба и член Координационного совета Мария Колесникова, говорится в обращении Бабарыки и Колесниковой

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продлении нашей борьбы, но уже с наличием какой организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", заявил Бабарико.

Оппозиционер заявил, что целью деятельности движения станет проведение конституционной реформы и объединение общественных инициатив.

По словам Колесниковой, документы для регистрации партии подадут в ближайшее время.

"За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Появляются новые вызовы и запросы и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе. И мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", - сказала руководительница штаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оппозиция призвала главу МВД Беларуси подать в отставку

После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.