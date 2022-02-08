Оползень унес жизни 14 человек, десятки получили травмы

В Колумбии оползень после проливных дождей накрыл несколько жилых домов в центральной части страны, погибли по меньшей мере 14 человек.

Еще 35 человек получили травмы, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны. Один человек пропал без вести.

"Власти эвакуировали десятки близлежащих домов из-за разлива реки Отун. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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Мэр города Карлос Перейра Майя подтвердил число погибших и предупредил, что сохраняется угроза сдвига, поэтому призвал людей покинуть город и избежать увеличения числа жертв.

Президент Колумбии Иван Думки выразил соболезнования семьям погибших.

Последний крупный оползень в Колумбии произошел в городе Мокоа в 2017-м. Тогда погибли более 320 человек.

В Южной Африке в результате наводнения, спровоцированного тропическим штормом Ana, погибли по меньшей мере 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма.