ООН показала лучшие экологические фото 2021 года

Фото: EPOTY

На конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго объявили победителей фотоконкурса EPOTY.

Конкурс экологических фотографов Environmental Photographer of the Year или EPOTY проводят 14-й год. Премия выделяет изображения, заставляющие задуматься и привлекающие внимание к нашему влиянию на планету. Об этом говорится на сайте EPOTY.

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На конкурс в 2021 году поступило более 7000 фотографий от фотографов из более чем 120 стран. Фотографы соревновались в 8 категориях.

Фотографом в области окружающей среды стал испанец Антонио Ренунцио. Он получил главный приз за фото "Сыновья находящего прилива". На ней изображен ребенок, который спит в доме, разрушенном береговой эрозией на пляже в Гане. Фотография проливает свет на повышение уровня моря в странах Западной Африки, что заставило тысячи людей покинуть свои дома.

Лучшим молодым фотографом-экологом стал индиец Амаан Али за работу "Инферно", на которой изображен мальчик, борющийся с пожарами в лесу недалеко от своего дома в окрестностях Нью-Дели.

Одесса и Одесская область занимают третье место по всеукраинскому рейтингу городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и деревне Каменском Днепропетровской области.