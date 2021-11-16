 
Ексклюзивы
1/5
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 612
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 828
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 837
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 630
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1431
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1962
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1971
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7029
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
7
5
4
4
4
ООН показала лучшие экологические фото 2021 года
ООН показала лучшие экологические фото 2021 года
Британский министр обороны приехал в Киев на фоне стягивания Россией войск к украинским границам
Британский министр обороны приехал в Киев на фоне стягивания Россией войск к украинским границам
В древнем храме нашли кружки для пива
В древнем храме нашли кружки для пива
Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.
Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.
Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
Видео
Все видео
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела
"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела
В Марокко в смертельном ДТП столкнулись 20 автомобилей
В Марокко в смертельном ДТП столкнулись 20 автомобилей
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 1863
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 990
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 918
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8190
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2322
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 126
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
среда, 17 ноября 2021 03:14

ООН показала лучшие экологические фото 2021 года
7

  Комментировать

Лучшие фото экологического конкурса EPOTY
Фото: EPOTY
Лучшие фото экологического конкурса EPOTY
Лучшие фото экологического конкурса EPOTY
Лучшие фото экологического конкурса EPOTY
Лучшие фото экологического конкурса EPOTY

На конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго объявили победителей фотоконкурса EPOTY.

Конкурс экологических фотографов Environmental Photographer of the Year или EPOTY проводят 14-й год. Премия выделяет изображения, заставляющие задуматься и привлекающие внимание к нашему влиянию на планету. Об этом говорится на сайте EPOTY.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях

На конкурс в 2021 году поступило более 7000 фотографий от фотографов из более чем 120 стран. Фотографы соревновались в 8 категориях.

Фотографом в области окружающей среды стал испанец Антонио Ренунцио. Он получил главный приз за фото "Сыновья находящего прилива". На ней изображен ребенок, который спит в доме, разрушенном береговой эрозией на пляже в Гане. Фотография проливает свет на повышение уровня моря в странах Западной Африки, что заставило тысячи людей покинуть свои дома.

Лучшим молодым фотографом-экологом стал индиец Амаан Али за работу "Инферно", на которой изображен мальчик, борющийся с пожарами в лесу недалеко от своего дома в окрестностях Нью-Дели.

Одесса и Одесская область занимают третье место по всеукраинскому рейтингу городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и деревне Каменском Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ООН показала лучшие экологические фото 2021 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 57540
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 33337
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 9756
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря Просмотров: 7542
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 6291
Мир
Семь польских силовиков пострадали в столкновениях с нелегалами
Семь польских силовиков пострадали в столкновениях с нелегалами Просмотров: 351
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
11
 Просмотров: 828
Давление постоянно скачет, не встает с постели – Саакашвили рассказал о своем состоянии
Давление постоянно скачет, не встает с постели – Саакашвили рассказал о своем состоянии Просмотров: 216
Британский министр обороны приехал в Киев на фоне стягивания Россией войск к украинским границам
Британский министр обороны приехал в Киев на фоне стягивания Россией войск к украинским границам
5
 Просмотров: 936
В древнем храме нашли кружки для пива
В древнем храме нашли кружки для пива
4
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Голосов: 2065
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть