ООН и ЕС одобрили отмену санкций США против МКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель одобрили отмену санкций США против Международного уголовного суда (МУС), введенных экс-лавой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщили пресс-службы организаций.

Так, в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика говорится, что генскек приветствует отмену со стороны Вашингтона президентского распоряжения "о блокировании имущества определенных лиц, связанных с МУС".

В свою очередь в пресс-службе Евросоюза сообщили, что Боррель назвал решение Белого дома по МУС важным шагом, "подчеркивающим приверженность США международной системе, основанной на правилах".

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"Европейский Союз твердо поддерживает универсальность Римского статута и МУС. Мы будем вместе со всеми партнерами защищать Суд от попыток, направленных на воспрепятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия", - подчеркнул евродипломат.

Ранее глава Белого дома Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о санкциях против должностных лиц МУС, несмотря на несогласие Вашингтона с некоторыми действиями Суда по Афганистану и Палестине.