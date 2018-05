Огромные птицы и шагающие деревья - проходит необычный фестиваль

Фото: Reuters

В британском городе Гастингс начался ежегодный фестиваль Jack in the Green ("Джек в Зелени"). По улицам идут множественные участники в зеленых костюмах Бабая, драконов, духов природы и огромных птиц.

Фестиваль Jack in the Green ("Джек в Зелени")- английский народный обычай, связанный с празднованием Первого мая. Во время него проходит процессия. Центральным персонажем является пирамидальный или конический плетеный или деревянный каркас. Его украшают листвой. Конструкцию носит на себе мужчина. Процессия сопровождается музыкой.

Первое известное воспоминание о празднике относится к 1770 году. Француз Петер Гросли посетил Лондон и наблюдал шествие первого дня. В прессе Jack in the Green впервые вспоминают в 1785 году в газете The Times. В статье рассказывается о маскараде, который проходил в Лондоне. Мероприятие было бы в основном достоянием высшего класса, и на нем присутствовал принц Уэльский. В начале ХХ века традиция забылась. Возродилась в последнее время благодаря фольклористам.

Свои традиции празднования фестиваля есть у разных регионов страны. Гастингский "Джек в Зелени" был возрожден местной группой Mad Jacks Morris Dancers в 1983 году и теперь является одним из крупнейших ежегодных собраний исполнителей танца моррис в стране. Основные события происходят в начале мая на улицах Старого Гастингса. Джека сопровождают персонажи фольклора, участники группы Mad Jacks Morris, ростовые чучела, барабанщики и другие персонажи. . Процессия заканчивается на Западном холме. Там Джека "убивают", чтобы "освободить дух лета".

Центром Львова прошел традиционный парад в честь 762-летия основания города, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек. Возглавил парад импровизированный Король Лев. В праздничном шествии также приняли участие рыцари, городские театры, народные коллективы "Горицвит", "Мрия", "Цветы Украины", коллективы-участники фестиваля "В кругу друзей", ансамбли из Польши, Чехии, Словакии, представители спортивных организаций города и участники фестиваля оркестров и мажореток "Королевский Лев".