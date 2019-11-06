Одного ребенка застрелили, других сожгли. В Мексике жестоко расправились с семьей мормонов

В Мексике преступная группа подожгла машину и убила 10 человек с американо-мексиканской мормонской семьи.
Погибли 3 женщины и 7 детей, двум из которых было меньше года, сообщает BBC.
Одного ребенка застрелили во время побега, остальные сгорели заживо в горящей машине.
Погибшие имели два гражданства - Мексики и Америки. Они несколько десятков лет проживали в фундаментальной мормонской общине в пограничном регионе.
Инцидент произошел, когда семья путешествовала на трех автомобилях.
Удалось спастись 8 детям. Они спрятались за деревом, еще один 12-летний ребенок убежал. Его нашли в нескольких милях от места трагедии.
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Мормоны - религиозная и культурная группа, относящаяся к мормонизму, главной ветви движения святых последних дней реставрационного христианства.
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