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четверг, 06 января 2022 12:12

Обнаружили обезглавленное тело: назвали число погибших правоохранителей в Казахстане

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Обнаружили обезглавленное тело: назвали число погибших правоохранителей в Казахстане
Силовики на протестной улице Казахстана. Фото: Reuters

По состоянию на данный момент 6 января в Казахстане в результате протестов пострадали более 350 силовиков. Также есть погибшие.

Об этом сообщило информационное агентство AFP.

Отмечается, что из-за столкновений пострадали 353 правоохранителя, 13 - погибли.

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Также в самом охваченном протестами городе Алматы якобы нашли обезглавленное тело мужчины, пишет пророссийское издание "РИА Новости" со ссылкой на казахские СМИ.

По их информации, тело якобы принадлежит работнику правоохранительных органов страны.

Количество пострадавших и погибших со стороны гражданских пока неизвестно, отметил КазТАГ.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиниат заявила, что во время протестов пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации.

В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт наибольшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже освободили аэропорт.

Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем Российская Федерация отправила в Казахстан войска в "составе миротворческих сил". Россияне "возьмут под охрану" государственные объекты.

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Дата
06
января

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