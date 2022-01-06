Сожженный акимат и вступление российских войск - что произошло в Казахстане за последнее время

В городах Казахстана продолжаются протесты против властей. Фото: Reuters

Протестующие полностью сожгли аккимат в казахстанском городе Талдыкорган.

Накануне там снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Видео уничтоженного здания администрации распространяют в соцсетях.

В Алматы продолжает гореть здание акимата и офисы провластных СМИ. На центральной площади Республики продолжают собираться люди. Протестующие вступают в стычки с полицией возле городской больницы Алматы.

Аэропорты Алматы, Актобе и Актау продолжают быть закрытыми.

Люди собираются на площади в городе Актау.

Челябинская область России перекрыла границу с Казахстаном.

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В Казахстан прибыли войска РФ. Началась операция по зачистке митингов.

В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт крупнейшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже уволили аэропорт. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.