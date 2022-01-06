Сожженный акимат и вступление российских войск - что произошло в Казахстане за последнее время

Протестующие полностью сожгли аккимат в казахстанском городе Талдыкорган.
Накануне там снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Видео уничтоженного здания администрации распространяют в соцсетях.
В Алматы продолжает гореть здание акимата и офисы провластных СМИ. На центральной площади Республики продолжают собираться люди. Протестующие вступают в стычки с полицией возле городской больницы Алматы.
Аэропорты Алматы, Актобе и Актау продолжают быть закрытыми.
Люди собираются на площади в городе Актау.
Челябинская область России перекрыла границу с Казахстаном.
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В Казахстан прибыли войска РФ. Началась операция по зачистке митингов.
В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт крупнейшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже уволили аэропорт.
Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.
Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.
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