Водопад Виктория существенно обмелел. Фото: Facebook

В Южной Африке существенно обмелел один из крупнейших в мире водопадов Виктория, который расположен на реке Замбези.

Сейчас в регионе наблюдается засушливая погода. В связи с этим до рекордного уровня снизился уровень воды в реке Замбези, и вследствие обмелел водопад. Об этом сообщает CGTN.

Сейчас туристы, которые приезжают к Виктории, вместо зеленых красот могут фотографировать только каменные скалы с выжженной солнцем травой.

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Женецкий Гук - один из самых высоких и красивых водопадов Карпат. Его высота 15 м. Расположен между хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, на массиве Горган, на высоте 900 м над уровнем моря.