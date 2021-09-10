Нуланд прокомментировала возможное участие США в нормандском процессе

Нуланд: США готовы помогать Украине. Фото: Reuters

Соединенные Штаты готовы присоединиться к нормандскому процессу.

"США готовы участвовать в Нормандских переговорах любым способом, будь это Нормандский формат, или параллельная поддержка", - заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Европейская правда.

США не является участником Нормандского формата, пытаясь иначе способствовать решению конфликта. Однако этот формат стал буксовать, и неоднократно поднимался вопрос вступления в эти переговоры и США, напомнила представитель Вашингтона.

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Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, связанные с оккупацией Крыма и части территории на востоке Украины, "пока не будет устранена причина, по которой они были введены", добавила Нуланд. Кроме того Вашингтон будет продолжать оказывать оборонительную поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Но для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. По словам Зеленского, в новом формате можно было бы обсуждать не только вопросы по урегулированию российской агрессии в Донбассе и возвращение оккупированного Крыма, но и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".