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понедельник, 07 мая 2018 16:09

Нудисты посетили музей в Париже

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Автор: twitter.com/lobs/status
  В Париже открылась первая выставка для гостей-нудистов
В Париже открылась первая выставка для гостей-нудистов

В Париже, в музее Palais de Tokyo открылась первая выставка для гостей-нудистов.

Проект представляет собой одноразовую экспозицию, пишет The Daily Mail.

Оригинальную выставку пришли посетить около 160 человек. Билеты были раскуплены за два дня.

"Нудисты ведущие голый образ жизни. В наши дни менталитет стремительно меняется и такие люди расширяют границы, табу и принципы прошлого поколения", - говорит руководитель парижской ассоциации нудистов Клод Жюльен-Пенегри.

В конце года в Париже состоится первая нудистська клубная ночь.

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Автор: Reuters
  В Париже открылась первая выставка для гостей-нудистов
В Париже открылась первая выставка для гостей-нудистов

В Париже также есть ресторан O Naturel, предназначенный для любителей поужинать без одежды. Посетителям предлагаются не отдельные кабинеты, а большой зал, рассчитанный на 40 человек, где все могут видеть друг друга. Одежда при этом придется оставить в шкафах на входе. Подобные заведения для нудистов уже есть в Лондоне, Токио, Милане и Мельбурне.

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07
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