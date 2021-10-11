Нобелевскую премию по экономике получили трое американцев

Экономисты получили премию за работу с "естественными экспериментами". twitter.com/NobelPrize

Трое экономистов из США получили Нобелевскую премию по экономике 2021 года.

Победителями стали Дэвид Кард из Калифорнийского университета в Беркли, Джошуа Ангрист из Массачусетского технологического института и Гвидо Имбенс из Стэнфордского университета, сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

Они работали над выводами из непреднамеренных экспериментов или так называемых "естественных экспериментов".

Непреднамеренные эксперименты - это такие, при которых условия опыта не зависят от экспериментаторов.

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"Победители полностью изменили эмпирическую работу в области экономических наук", - заявила Королевская академия наук Швеции.

Объявление победителей Нобелевской премии длилось 2-11 октября. Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили 4 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награду присудили за их открытие рецепторов температуры и прикосновения. 5 октября награду по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в понимание сложных физических систем". Нобелевскую премию мира в этом году вручили американо-филиппинской журналистке Марии Ресси и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.