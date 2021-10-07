Объявили победителя Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Танзании. Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию по литературе в этом году получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Гурна является автором ряда исследований о современных постколониальных писателях, сообщил 7 октября Нобелевский комитет в Twitter. Размер премии увеличили до 10 млн шведских крон, что в пересчете составляет €980 тыс.

Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар. В 1968-м был вынужден переехать в Великобританию, где в 1982 году получил ученую степень. Является автором романов "Рай" и "Дезертирство".

Нобелевскую премию по литературе в прошлом году получила американская поэтесса 77-летняя Луиза Глюк. По определению Нобелевского комитета, "за ее безошибочный поэтический голос, который суровой красотой делает каждое индивидуальное существование универсальным".

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Объявление победителей Нобелевской премии продлится 2-11 октября. В Стокгольме назовут лауреатов премии по физике, химии, литературе и экономике. Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло. Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили 4 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награду присудили за их открытие рецепторов температуры и прикосновения. 5 октября награду по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в понимание сложных физических систем".