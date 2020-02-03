Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела МН17

Один из обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа адвокатов

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в июля 2014 года и вызвала их для следственных действий.

Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

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"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четыре подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного русского", - отметил Кутина.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, пробили тысячи высокоскоростных металлических частиц кубической или бабочковидной формы. Это была ракета марки 9N314М. Выпустили ее из зенитно-ракетного комплекса "Бук" 17 июля 2014 года, в 13:20 попала в лайнер в небе над Донецкой областью. 15 членов экипажа и 283 пассажира погибли.