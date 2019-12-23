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понедельник, 23 декабря 2019 14:25

Катастрофа МН17: Россия готова сообщить новые данные

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Катастрофа МН17: Россия готова сообщить новые данные
В результате катастрофы MH17 погибли 298 человек. ФОТО: unian.ua

Россия объявила о готовности предоставить Нидерландам данные о незакрытии воздушного пространства над Донбассом в день катастрофы MH17.

Заявил об этом постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов, сообщают российские СМИ.

"Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах", — сказал он.

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Нидерланды обвинили Россию в содействии побега Цемаха, которого подозревают в уничтожении малазийского Boeing МН17. Нидерландская прокуратура несколько раз связывалась с российскими судебными органами и отмечала возможных рисках побега.

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