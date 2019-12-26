ГПУ уволила представителей Украины в следственной группе по МН17

В марте 2020 в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета. Фото: Fb/LarysaSargan

Генеральная прокуратура Украины освободила прокуроров, входивших в международную следственную группу (JIT), которая расследует сбивания самолета рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволены! Еще раз: Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора от Украины. Эту информацию я получила от коллег из...Нидерландов", - написала Сарган.

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Она напомнила, что в Нидерландах должна начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета уже в марте 2020 года.

"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени. Нашел время заместитель. Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН17", - сказала пресс-секретарь Луценко.

Гаагский Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад о преступлениях во время войны на Донбассе. Зафиксированы 1,2 тысячи случаев военных преступлений, где подозреваемыми являются представители ДНР и ЛНР.