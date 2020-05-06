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среда, 06 мая 2020 14:13

Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт

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Netflix заказал продолжение фильма &quot;Эвакуация&quot; с Хемсворт
Стриминговий сервис Netflix принял решение выпустить вторую часть фильма "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом в главной роли. Фото: @Russo_Brothers

Оригинальная картина "Эвакуация", которую недавно выпустил Netflix, почти мгновенно стала хитом с наибольшим количеством просмотров на сервисе всех времен.

Netflix уже заключил договор с Джо Руссо, написавшим сценарий "Эвакуации" (это один из режиссеров "Войны бесконечности" от Marvel, к слову). Режиссерское кресло вновь займет Сэм Харгрейв, а главную роль исполнит Крис Хемсворт, пишет Deadline.

"Пока мы не скажем, будет ли рассказ развиваться хронологически дальше или же уходить в прошлое. Мы оставили открытый финал, который вызывает вопросы у аудитории", - поделился Руссо.

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Однако в сети фанаты предусмотрительно начали "помогать" создателям, склоняя их к кроссоверу с еще одним героем новой волны боевиков - Джоном Уиком. Будет ли это противостояние, или героический тандем - не так важно. Режиссер в Twitter решил присоединиться к своеобразному флешмобу фанатов, а там, кто знает, действительно что-то общее снимут.

Фанатам главное - увидеть взаимодействие двух новых героев, которые своими фильмами заново открывают классические боевики 90-х, только в технически новом формате. Все отметили стиль, высокий уровень боевых сцен и харизму "грубых, но молчаливых" персонажей.

Группа врачей из Германии запустила флешмоб. Они публикуют свои обнаженные фото в знак протеста. Им не хватает защитных средств в их борьбе с Covid-19.

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