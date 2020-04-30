Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба

Группа врачей из Германии запустила флешмоб. Они публикуют свои обнаженные фото в знак протеста. Им не хватает защитных средств в их борьбе с Covid-19.

Все началось с французского доктора Алена Коломбье. Он опубликовал обнажённую фотографию, назвав себя и других врачей, участвующих в борьбе с Covid-19, пушечным мясом.

Этот поступок вдохновил немецких медиков, борющихся с коронавирусом. Они неоднократно просили о помощи власти, но до сих её не получили в нужном объёме. Участники акции даже создали петицию с требованием обеспечить медработников необходимым. До 29 апреля её подписали более 2500 человек.

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Также, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности, они запустили своеобразный флешмоб под названием "Обнажённая забота" и на соответствующем сайте начали размещать свои фотографии. Обнажившись, врачи прикрываются медицинскими документами, стетоскопами, лекарствами, бинтами и туалетной бумагой.

Фото: https://www.blankebedenken.org/

На сайте все желающие могут размещать свои фотографии, помогать деньгами или защитными средствами. Немецкие власти наличие нехватки признают и уверяют, что работают над решением.

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