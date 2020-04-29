Туркменистан вывез "несуществующих" пациентов с коронавирусом в неизвестном направлении

В Туркменистане из зоны карантина всех с подозрением на коронавирус вывезли в неизвестном направлении.
23 апреля власти Туркменистана узнали о готовящейся делегации ВОЗ. Хотя официально Туркменистан и дальше утверждает, что у них нет коронавируса, карантинные зоны там есть. И в них есть люди, несколько сотен, с подозрением на инфекцию.
Но после сообщения о делегации все эти зоны резко опустели, пишет "Радио Свобода".
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"В карантине на окраине Туркменабада сейчас остались 5 человек, остальных отпустили", - сообщил источник издания, отметив, что там содержались 486 человек.
По предварительной информации, их намеревались спрятать в отдаленных, труднодоступных больницах.
Последние пандемии, и появление Covid-19 в частности, являются прямым следствием человеческой деятельности. Особенно - современного капитализма, который прибыль ставит превыше всего другого.
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