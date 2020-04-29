Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft

Дизайнер-фрилансер Константин Выскуб из Киева нарисовал серию иллюстраций с героями украинской культуры в стилистике мира Warcraft.
Дизайнер задумал передать разнообразие украинской культуры в минимализме, используя также сверхузнаваемые визуальные эффекты из мира игры Warcraft.
Кроме привычных конюха, селянина и кобзаря, Константин Выскуб изобразил характерника в образе оборотня, псоглавца и польского драгуна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ядовитая комета" не долетит до Земли: ее ядро распалось на 4 части
В будущем, по словам автора серии, проект пополнится героями из других культур, которые оказали влияние на украинскую.
"Мне стало обидно, что мало брендов используют славянский колорит", - добавил он.
После начала карантина итальянский фотограф Алессио Альби (Alessio Albi) из города Перуджа начал снимать моделей через веб-приложение для видеозвонков FaceTime.
Мужчина решил, что раз он не может выезжать на съемки, то будет делать это в режиме онлайн.
Комментарии