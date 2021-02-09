Непогода свирепствует в Европе: несколько человек замерзли насмерть

В Великобритании, Бельгии и на севере Франции также сложные погодные условия. Фото: pixabay.com

Мощные снегопады не утихают в европейских странах. В Нидерландах несколько дней подряд парализовано движение транспорта. В Германии насмерть замерзли 2 человека.

В одном из наиболее пострадавших от непогоды городов Мюнстере не могут проехать "скорые", пишет ТСН.

Замело практически всю Польшу. На западе и востоке страны образовались километровые пробки. Под городом Катовице застрявшие фуры полностью заблокировали движение. В чешской Праге людям тяжело добраться на работу из пригородов.

В Великобритании, Бельгии и на севере Франции также сложные погодные условия. Не работают пункты вакцинации. На юго-западе Франции продолжается сильное наводнение. Одна из рек поднялась более чем на 6 м. Под угрозой затопления и Париж, где река Сена поднялась почти на 4,5 м.

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На территории Чехии и Словакии выпал цветной снег. Явление связано с розовой пылью из Сахары, которая достигла территорий стран в юго-западном потоке.