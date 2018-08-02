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четверг, 02 августа 2018 18:40

Немецкие журналисты бьют тревогу из-за исчезновения Меркель

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Немецкие журналисты бьют тревогу из-за исчезновения Меркель
В Германии папарацци потеряли из виду Меркель. Фото: Kp

Журналисты потеряли из виду канцлера Германии Ангелу Меркель. Издание Bild написало целую новость на эту тему с заголовком "Где скрывается канцлер".

Ранее папарацци находили ее и мужа Йоахима Зауэра в Альпах. Однако сейчас Меркель буквально исчезла, при этом Зауэр проводит отпуск с сыном от предыдущего брака, пишет Reuters.

"Она в летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермарк? Ее брак переживает кризис? Она в больнице? На тайном задании?" - пишут журналисты.

В качестве одной из версий, рассматривают "тайное задание". Однако сама Меркель ранее рассказывала о планах на долгожданный отпуск, не раскрывая деталей. Не смог рассказать, куда делась Меркель и пресс-секретарь федеральной канцелярии ФРГ.

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Последний раз канцлера видели 25 июля на фестивале Байройт в Баварии с мужем, с которым они в браке 20 лет. Журналисты напомнили, что Меркель в 2018 году чуть не потеряла правящую коалицию из-за конфликта с ХСС в вопросе иммиграции. Тогда правые радикалы из "Альтернативы для Германии" после выборов прошли в парламент. В свою очередь в журнале Der Spiegel также пошутили, будто канцлер намекает избирателям радикалов, что она незаменима.

"Может, она пытается показать тем, кто любит лозунг "Меркель должна уйти", на что похожа Германия, когда "Меркель исчезнет", - пишет Der Spiegel.

24 июля состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и российского министра МИД Сергея Лаврова. После этого немецкие оппозиционеры жестко раскритиковали Меркель.

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