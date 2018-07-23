Неизвестный посреди улицы расстрелял 13 человек

Погибло 9 человек. Фото: glavcom.ua

В городе Торонто в Канаде неизвестный открыл стрельбу, в результате которой ранены 13 человек. Погибли 2, в том числе стрелок. Один ребенок в критическом состоянии.

Пока не установили, застрелился он сам или погиб от пули милиционера. Мужчина шел по улице и стрелял в посетителей ресторана, сообщают пользователи соцсетей.

Стрельба произошла в районе Гриктаун и могла охватить несколько кварталов, - об этом пишет Sky News.

Девять человек доставили в больницы. Кроме того, многим - точное количество неизвестна - медики оказали помощь на месте.

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По словам свидетелей, стрельбу начал человек в черном. Очевидцы говорят, что он совершил около 20 выстрелов.

В полиции утверждают, что стрелок уже мертв. По информации местных СМИ, он выстрелил несколько раз в сторону полиции, а затем застрелился сам.

В американском городе Денвер, штат Колорадо, на премьере триллера вооруженный преступник расстрелял людей в зале кинотеатра.