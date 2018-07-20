Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

Фото: CNN

20 июля 2012 года в американском городе Денвер, штат Колорадо, на премьере триллера вооруженный преступник расстрелял людей в зале кинотеатра.

Джеймс Холмс, 24 года, пришел к кинотеатру "Аврора"на премьеру триллера о Бэтмене "Темный рыцарь. Возрождение легенды" с арсеналом оружия - гранаты, автоматические пистолеты, винтовки. Как только закончился эпизод со стрельбой на экране - она началась в зале. Мужчина убил и ранил десятки людей.

Джеймс выбил дверь запасного выхода 9-го кинозала ровно в полночь, на тридцатой минуте премьеры. В руках у него была канистра, из которой со свистом выходил газ. Кто-то из зрителей зааплодировал - люди подумали, что это часть шоу.

"Он весь был в черном, на голове противогаз. Еще у него был бронежилет. Сначала он бросил одну или две газовые гранаты", - рассказывает посетитель кинотеатра Джон Харрис.

Кто-то из зрителей зааплодировал - люди подумали, что это часть шоу

"Перед нами сидела девушка. Граната попала прямо в нее. Мужчина оставался спокойным. Бросил гранату и стоял, ждал, когда она взорвется. Потом начал стрелять", - вспоминает другой очевидец событий Трей Фриман.

"Сначала он выстрелил в воздух, а затем начал расстреливать людей", - вспоминает Харрис.

Показ остановили. Из динамиков послышалось: "Убийство в кинотеатре!" и началась паника. Люди бросились к выходам, а убийца продолжал расстреливать их. Пули пробили стены и ранили людей в соседнем зале.

"59 пострадавших, 12 погибших. 10 из них скончались на месте. Подозреваемый заявил о минировании дома, где он живет. Мы уже эвакуировали оттуда всех людей и проверяем здание", - отчитывался Дэн Оутс, начальник полиции Денвера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном магазине конфликт завершился стрельбой: есть пострадавшие

Самой младшей жертве было 6 лет, самой старшей - 51 год. Среди раненых был трехмесячный младенец.

Джессика Гауи, 24 года, за месяц до этой трагедии стала очевидицей подобного расстрела в торговом центре города Торонто. Тогда неизвестный убил одного и ранил семь человек. Джессика оставила центр за несколько минут до трагедии.

Смерть догнала женщину в кинотеатре "Аврора". Одна пуля из пистолета Холмса попала ей в ногу, вторая в голову. От полученных ранений она скончалась.

После расстрела преступник пошел на стоянку к своему автомобилю. Там его и задержали. Сопротивления не оказывал.

Правоохранителей поразил цвет его волос - они были ярко-рыжими. На вопрос: "Кто ты?" мужчина ответил: "Джокер".

Автор: CNN Джокер из Колорадо расстрелял людей на премьере фильма о Бэтмене

В машине убийцы нашли бомбу, в квартире - мины. С собой в кинотеатр стрелок принес дымовые и газовые гранаты, пистолеты, ружья и автоматические винтовки.

Джеймс Холмс был студентом медицинского факультета университета Колорадо. Весной 2012 года у него проснулся интерес к оружию. Он приобрел самозарядну винтовку AR-15, два пистолета, дробовик и более 6000 патронов.

Свое преступление мужчина тщательно спланировал: предварительно выбрал кинотеатр, изучил подходы к нему, продумал, как попадет в зал с оружием.

Люди бросились к выходам, а убийца продолжал расстреливать их

30 июля 2012-го Джеймсу Холмсу предъявили обвинение по 160 пунктам. Этого было достаточно, чтобы приговорить его к смертной казни. За такое решение проголосовали не все члены суда присяжных.

В июле 2015 года Джеймса Холмса признали виновным в многочисленных смертях. В августе приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

После бойни в "Авроре" американцы вновь заговорили о необходимости ужесточить правила продажи огнестрельного оружия. Эксперты наоборот зафиксировали значительный рост продаж оружия в Колорадо.

В Мехико от шальной пули погибла украинка 27-летняя Татьяна Мирутенко. Поехала в мексиканскую столицу вместе с мужем и 2 друзьями, чтобы отпраздновать первую годовщину свадьбы. Когда Татьяна и ее муж выходили из ресторана мексиканской кухни в районе Ломас-де-Чапультепек, на улице произошла стрельба. Одна из уличных банд устроила разборки с охранниками заведения, в котором завтракали Татьяна с мужем.