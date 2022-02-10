Неизвестный открыл в школе стрельбу: есть раненые

Во время стрельбы в школе находились более 100 человек. Фото: Reuters

В США на парковке средней школы города Баффало в штате Нью-Йорк произошла стрельба.

Два человека получили ранения, сообщает Associated Press.

"Неизвестный достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив школьника и охранника учебного заведения", - говорится в сообщении.

После занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. Подростку нужна срочная операция, заявила заместитель комиссара полиции Джозефа Грамальи. Охранник получил ранение в ногу, угрозы его жизни нет.

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Во время стрельбы в школе находились более 100 человек.

Нападающий остается на свободе. Сейчас его ищет полиция.

В США старшеклассник устроил в школе штата Мичиган стрельбу. Подросток убил троих и ранил по меньшей мере еще шесть человек.