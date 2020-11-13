Неизвестные взяли в заложники десятки людей: первые подробности с места

В Канаде неизвестные взяли в заложники десятки людей. Фото: Reuters

В Канаде, в одном из районов Монреаля неизвестные взяли в заложники десятки людей.

В социальных сетях начали писать, что сотрудники были вынуждены прятаться под столами. Об этом сообщает PM.

Позже один из представителей компании заявил, что информация не подтверждена, поэтому к ней следует относиться с осторожностью.

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В полиции подтвердили проведение операции.

В Милане вооруженные грабители напали на отделение банка Credit Agricole и захватили в заложники директора и 2 сотрудников. Предварительно, грабители похитили несколько сейфов.