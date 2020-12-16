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среда, 16 декабря 2020 14:33

Неделя вакцинации в Великобритании: сколько людей сделали прививки

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Неделя вакцинации в Великобритании: сколько людей сделали прививки
Количество вакцинированных людей в Великобритании продолжит расти. Фото: pixabay

Более 137 тыс. человек получили прививки в Британии за первую неделю кампании по вакцинации от коронавируса.

Количество вакцинированных будет расти, сообщил британский министр по контролю программы вакцинации Надхим Захави.

По его словам, вакцины доставляют во все регионы страны и расширяют сети больниц, где делают прививки.

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"Действительно хорошее начало прививочной программы. Прошло 7 дней, и мы имеем: 108 тысяч человек получили вакцину в Англии, 7897 - в Уэльсе, 4 тысячи - в Северной Ирландии, 18 тысяч - в Шотландии. Всего - 137 897", - написал он в Twitter.

Большинству жителей Великой Британии придется дождаться января-марта 2021 года, прежде чем в наличии появится достаточное количество доз. Власти рассчитывают обезопасить более 25 млн граждан - 40% населения, на 1-м этапе.

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