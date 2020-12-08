Первая европейская страна начала массовую вакцинацию против Covid-19

Большинству жителей страны придется дождаться января-марта 2021 года. Фото: pexels.com

В Великобритании началась вакцинация против Covid-19.

Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал 8 декабря "Днем-V" по аналогии с днем высадки десанта во Франции, который ознаменовал финальный рывок союзников во Второй мировой войне, пишет MedicalXpress.

"В году, который лучше забыть, этот день стоит помнить", - сказал Хэнкок.

800 тыс. доз направят на иммунизацию людей старше 80 лет, которые госпитализированы или записаны на амбулаторные приемы. А также работников в домах престарелых. Первые партии вакцины позавчера доставили в лондонские больницы.

Большинству жителей страны придется дождаться января-марта 2021 года, прежде чем налицо появится достаточное количество доз. Власти рассчитывают обезопасить более 25 млн граждан (40% населения) на I этапе.

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Первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования, стала Великобритания. Вакцину признало безопасной Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.