Первая страна одобрила вакцину от коронавируса

Великобритания заказала 40 миллионов доз вакцины. Фото: pixabay

Первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования, стала Великобритания.

Вакцину признало безопасной Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сообщает ВВС.

Вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни.

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Великобритания заказала 40 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 млн человек - каждый должен получить по 2 прививки. Первые дозы вакцины прибудут в страну в ближайшее время.

В США уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Вакцины от коронавируса производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока что не получили официального разрешения.